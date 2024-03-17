Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli?
Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Salih Sunay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Salih Sunay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SALİH SUNAY KİMDİR?
Salih Sunay Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay Avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.