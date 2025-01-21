Salı günü hangi diziler var? 21 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Ocak 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salıhangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: dizi yok

Show TV: Bahar

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV: Sen Ağlama İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Masumlar Apartmanı

17.40 İddiaların Aksine

17.45 Ana Haber

18.30 UEFA Avrupa Ligi "Galatasaray-Dinamo Kiev"

20.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Türk Sineması "Dilsiz"

01.55 Kod Adı Kırlangıç

03.05 Masumlar Apartmanı