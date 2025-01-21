Salı günü hangi diziler var? 21 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 21 Ocak 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Ocak 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salıhangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: dizi yok
Show TV: Bahar
NOW TV: Kızıl Goncalar
Star TV: Sen Ağlama İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 UEFA Avrupa Ligi "Galatasaray-Dinamo Kiev"
20.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Dilsiz"
01.55 Kod Adı Kırlangıç
03.05 Masumlar Apartmanı