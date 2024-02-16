Salda Gölü nerede? Burdur Salda Gölü! Salda Gölü tarihi! Salda Gölü kamp alanları!

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SALDA GÖLÜ NEREDE?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstikbir göldür. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali "biyolojik mineralizasyon" un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

SALDA GÖLÜ İKLİMİ!

Salda gölü ve çevresinde Akdeniz iklimi hakimdir. Ortalama sıcaklık 15 °C'dir. En sıcak ayı olan Ağustos'da sıcaklık 30 °C'ye çıkarken en soğuk ayı Ocak ayında sıcaklık ortalaması 2 °C'ye düşer. En çok yağış olan ayı Ocakda yağış miktarı 162 mm iken en az yağış alan ayında, Temmuzda 16 mm yağış ortalamasına sahiptir.

SALDA GÖLÜ ÖZELLİKLERİ!

Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.