Salahiyet ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster YILBAŞI
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Salahiyet ne demektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Salahiyet ne demektir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Salahiyet ne demektir?
SALAHİYET NE DEMEKTİR?
A: Yetki
B: Kurtuluş
C:Serbestlik
D: Barış
Cevap: A