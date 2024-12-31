Salahiyet ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster YILBAŞI

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Salahiyet ne demektir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Salahiyet ne demektir?

SALAHİYET NE DEMEKTİR?

A: Yetki

B: Kurtuluş

C:Serbestlik

D: Barış

Cevap: A