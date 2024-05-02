Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 2 Mayıs 26. Bölüm HD CANLI izleme linki!

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni HD CANLI izleme linki!

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atıf'ın önüne geçerek kurşunun hedefi olan Ziya, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelirken, vurulma haberi tüm aileye bomba gibi düşer. Kaygı dolu bekleyiş sürerken Filiz, Ziya için bir fedakarlıkta bulunur.

Naz ve Kadir, birbirlerine duydukları sevgiyi aile büyükleriyle paylaşmaya karar vererek, ilişkilerinde büyük bir adım atarlar. Çocuklarının ilişkisine sıcak bakmayan Filiz ve Yüksel, birbirlerinden hiç hazzetmeseler de aynı amaç için iş birliği yapmaya karar verirler.

Dedesine kurşun sıkanlardan intikam almayı aklına koyan Mete, Kadir'in de yardımıyla Akın'a bir intikam mesajı gönderir. Kadir ve Naz aldıkları önemli kararı büyük bir heyecanla herkesin huzurunda açıklarken, onları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordur.

SAKLA BENİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

Dizinin başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı afiş göz kamaştırdı.

Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

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Yayın saati: Perşembe 20.00