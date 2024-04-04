Sakla Beni 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sakla Beni dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sakla Beni 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sakla Beni 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Sakla Beni yeni ölüm izleme linki var mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Naz'ın boşandıklarını söylemesi Filiz'i sarsarken onun bu haberi kendi başına duyurması Mete'yi öfkelendirir. Ailelerin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle tüm tepkilerin odağı haline gelen Mete ve Naz, onlara sağlanan maddi imkânlardan feragat etmeye mecbur kalırlar.

Mete ve İncila, geleceğe dair onları heyecanlandıracak adımlar atmanın hazırlığındadır. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Naz, gerçek hayatın düşündüğü kadar kolay olmadığı gerçeğiyle yüzleşirken ona yardımcı olmak isteyen Kadir, kendince bir yol bulur.Kadir ve Naz arasındaki yakınlık git gide daha da güçlenirken bu durum herkesin dikkatini çekmeye başlar.

Mete ile İncila arasında bir şeyler olduğunu öğrenen Kont Ziya ise durumla ilgilenmeye karar verir. Birbirlerine kavuşacakları günler için çabalayan Mete ve İncila, onlar için çok daha başka planlar yapıldığından habersizdir.

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla Beni 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.