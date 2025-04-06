Dizinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle yeni bölüm için beklenti artmışken, 6 Nisan'da yalnızca tekrar bölümünün yayınlanması, "Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?" sorularını beraberinde getirdi. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi yayın takvimindeki değişiklikler, dizinin yayın tarihini etkiledi. Peki, Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? İşte Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölüm tarihi ve detayları…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 12. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar.

Aniesi, Şakir Paşa'ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül'ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.

Cevat ise köşkün sessizliğinde Aniesi hakkında daha önce fark etmediği şeyleri görmeye başlar.