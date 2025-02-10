Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Hafta sonuna kadar kar, yağmur ve soğuk var

Hafta sonuna kadar kar, yağmur ve soğuk var
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi son bölümde neler oldu?

Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi son bölümde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizinin duygusal sahneleri ve heyecan dolu olay örgüsü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle aramaları ise izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Son bölümde, aile içinde yaşanan büyük yüzleşmeler ve geçmişten gelen sırlar gün yüzüne çıktı. İzleyiciler, karakterlerin zorlu mücadelesine tanık olurken, sürpriz gelişmeler hikâyeye yön verdi. Şakir Paşa Ailesi son bölüm hem duygu dolu sahneleriyle hem de sürükleyici anlatımıyla izleyicilerin takdirini topladı. Peki, Şakir Paşa Ailesi son bölümde neler yaşandı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi'den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi'yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.

Öte yandan savaşın gölgesi köşkün üzerine düşerken, İsmet Hanım maddi sıkıntılarla mücadele etmek için harcamaları kısıtlama yoluna gider. Bu karar, hem aile içinde hem de çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, Cevat ise aldırış etmeden para saçmaya devam eder. Sümbül ise elindeki büyük bir kozla, Aniesi'yi rezil edecek bir skandalın fitilini ateşlemek üzeredir.

Ancak köşkte herkesin hesaplarını altüst edecek biri vardır: Rozali… Peki, onun gelişi kimin kurtuluşu, kimin felaketi olacak?

Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM İZLE

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar
img

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
img

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Erdoğan, Trump'a demediğini bırakmadı: Dikkate değer bir yanı yok
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Trump israf olarak değerlendirdiği bozuk para üretimini durdurdu

Trump'tan bir radikal hamle daha! Hazine Bakanı'na talimat verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.