Şakir Paşa Ailesi son bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi son bölümde neler oldu?

Son bölümde, aile içinde yaşanan büyük yüzleşmeler ve geçmişten gelen sırlar gün yüzüne çıktı. İzleyiciler, karakterlerin zorlu mücadelesine tanık olurken, sürpriz gelişmeler hikâyeye yön verdi. Şakir Paşa Ailesi son bölüm hem duygu dolu sahneleriyle hem de sürükleyici anlatımıyla izleyicilerin takdirini topladı. Peki, Şakir Paşa Ailesi son bölümde neler yaşandı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi'den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi'yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.

Öte yandan savaşın gölgesi köşkün üzerine düşerken, İsmet Hanım maddi sıkıntılarla mücadele etmek için harcamaları kısıtlama yoluna gider. Bu karar, hem aile içinde hem de çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, Cevat ise aldırış etmeden para saçmaya devam eder. Sümbül ise elindeki büyük bir kozla, Aniesi'yi rezil edecek bir skandalın fitilini ateşlemek üzeredir.

Ancak köşkte herkesin hesaplarını altüst edecek biri vardır: Rozali… Peki, onun gelişi kimin kurtuluşu, kimin felaketi olacak?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM İZLE

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır