Şakir Paşa Ailesi neden yok? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Şakir Paşa Ailesi dizisi neden yok? Sevilen dönem dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", çekim platosunda yaşanan yangın nedeniyle yeni bölümlerine ara vermek zorunda kaldı. Bu beklenmedik olay, dizinin hayranlarını "Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunu sormaya yöneltti. Peki, Şakir Paşa Ailesi neden yok? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEDEN YOK?

Now yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar özel bölümü, 20:45'te kolaj bölümü, 23:30'da ise özel bölüm tekrarı ekrana gelecek.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

15.45 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

20.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - Kolaj Bölüm