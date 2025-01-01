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Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile ekranda yer alırken, bazıları ise tekrar bölümü ile ya da hiç yayına çıkmadan haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine ve bu durumun nedenini araştırmalarına yol açtı. 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı haftasında televizyon dizileri izleyicileri şaşırttı. Bazı diziler yeni bölümü ile ekrana gelirken, bazıları tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum izleyiciler tarafından merak edildi ve sebep araştırıldı. Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti?

ŞAKİR PAŞA DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimleri Büyükada'da gerçekleştiriliyor.

Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU HAFTA YOK MU?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

ŞAKİR PAŞA OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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