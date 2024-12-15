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Şakir Paşa Ailesi konusu ne?

Şakir Paşa Ailesi konusu ne?
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Osmanlı'nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, aile içi sırlar ve toplumsal değişimlerin etkileyici bir harmanını sunuyor. Şakir Paşa Ailesi konusu ne?

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak. Şakir Paşa Ailesi konusu ne?

ŞAKİR PAŞA OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimleri Büyükada'da gerçekleştiriliyor.

ŞAKİR PAŞA DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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