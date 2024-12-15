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Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!

Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!
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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yerini alacak. Şakir Paşa CANLI izle! Şakir Paşa Ailesi 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak. Şakir Paşa CANLI izle! Şakir Paşa Ailesi 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI KİM?

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!

Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 1. bölüm NOW TV 15 Aralık Pazar canlı izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi canlı izlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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