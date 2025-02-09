Şakir Paşa Ailesi 6. bölüm tek parça izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu?

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Şakir Paşa ve Aniesi arasındaki yakınlaşmanın ardından Şakir Paşa, işlediği günahın ağırlığıyla Aniesi'den uzaklaşmaya çalışsa da, Aniesi duygularının peşini bırakmaz. Fakat bu tehlikeli çekimi fark eden biri vardır: Sara… Ve o, Aniesi'yi köşkten tamamen uzaklaştırmaya kararlıdır.

Öte yandan savaşın gölgesi köşkün üzerine düşerken, İsmet Hanım maddi sıkıntılarla mücadele etmek için harcamaları kısıtlama yoluna gider. Bu karar, hem aile içinde hem de çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, Cevat ise aldırış etmeden para saçmaya devam eder. Sümbül ise elindeki büyük bir kozla, Aniesi'yi rezil edecek bir skandalın fitilini ateşlemek üzeredir.

Ancak köşkte herkesin hesaplarını altüst edecek biri vardır: Rozali… Peki, onun gelişi kimin kurtuluşu, kimin felaketi olacak?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sara Hanım, ailenin tarihini kayda geçirme kararı alır ve geçmişin derin izlerini, unutulmaz anılarını ölümsüzleştirmek ister. Basılmamış bu hatıratta, ailenin tarihi başarılarının yanı sıra saklı sırları da gün yüzüne çıkar. Bu özel bölümün en büyük sürprizi ise, Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat'ın konuk oyuncu olarak katılmasıdır. Serra Hanım, hatıratın yazarı olarak aileye yaptığı ziyaretler sırasında her bir aile ferdini dinleyerek onların gözünden geçmişi anlamaya ve izlerini keşfetmeye çalışacaktır.

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