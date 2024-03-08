Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı ise Şakir Başaran oldu.Şakir Başaran kimdir? Şakir Başaran nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞAKİR BAŞARA KİMDİR?

Asıl mesleği veteriner hekimlik olan Şakir Başaran, kariyerine siyasete atılarak devam etmiştir. Şu anda aktif olarak veteriner hekimlik mesleğini sürdürüp sürdürmediği bilinmemektedir.