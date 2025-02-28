Sahurda ne yenir? Sahurda ne yenmeli, tok tutan yiyecekler nelerdir?
Ramazan ayı boyunca sahurda ne yenmesi gerektiği, sağlıklı ve enerjik bir gün geçirmek için büyük önem taşıyor. Dengeli ve doyurucu bir sahur menüsü, oruç tutanların güne zinde başlamasını sağlar. Peki, Sahurda ne yenir? Sahurda ne yenmeli, tok tutan yiyecekler nelerdir?
Ramazan ayında sahur, gün boyu tok ve enerjik kalmak için en önemli öğündür. Ancak yanlış besinler tüketmek, gün içinde hızlı acıkmaya ve susuzluk hissine neden olabilir. Peki, sahurda ne yenmeli? Hangi yiyecekler tok tutar ve susuzluğu azaltır? İşte sahurda yenmesi gereken yiyecekler ve uzman önerileri…
SAHURDA NE YENİR?
Uzun süre tok tutacak besinler
- Yumurta (Haşlanmış, omlet, menemen)
- Süt, yoğurt, kefir (Bağırsak dostu)
- Beyaz peynir, lor peyniri, kaşar peyniri
- Badem, ceviz, fındık (Sağlıklı yağ kaynağı)
Kan şekerini dengede tutacak besinler
- Tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği
- Yulaf ezmesi ve süt
- Bulgar pilavı veya kepekli makarna
Bağırsakları çalıştırıp, susuzluğu önleyen besinler
- Domates, salatalık, biber, marul, maydanoz
- Elma, armut, muz (Tok tutar, vitamin deposudur)
- Hurma (Doğal enerji kaynağı, iftar ve sahur için idealdir)
Uzun süre tok tutan besinler
- Zeytin ve zeytinyağı
- Avokado
- Kuruyemişler (Fındık, ceviz, badem)
SAHUR MENÜSÜ
- 1 haşlanmış yumurta
- Peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillik
- 1-2 dilim tam buğday ekmeği
- 1 kâse yoğurt veya kefir
- 1 avuç ceviz veya badem
- 2-3 bardak su
SAHURDA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER HANGİLERİ?
Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler,
Aşırı yağlı ve kızartılmış gıdalar,
Şekerli ve beyaz un içeren besinler,
Fazla çay ve kahve tüketimi gibi şeyler sahurda tüketilmemelidir.