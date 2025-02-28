Sahurda ne yenir? Sahurda ne yenmeli, tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında sahur, gün boyu tok ve enerjik kalmak için en önemli öğündür. Ancak yanlış besinler tüketmek, gün içinde hızlı acıkmaya ve susuzluk hissine neden olabilir. Peki, sahurda ne yenmeli? Hangi yiyecekler tok tutar ve susuzluğu azaltır? İşte sahurda yenmesi gereken yiyecekler ve uzman önerileri…

SAHURDA NE YENİR?

Uzun süre tok tutacak besinler

Yumurta (Haşlanmış, omlet, menemen)

Süt, yoğurt, kefir (Bağırsak dostu)

Beyaz peynir, lor peyniri, kaşar peyniri

Badem, ceviz, fındık (Sağlıklı yağ kaynağı)

Kan şekerini dengede tutacak besinler

Tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği

Yulaf ezmesi ve süt

Bulgar pilavı veya kepekli makarna

Bağırsakları çalıştırıp, susuzluğu önleyen besinler

Domates, salatalık, biber, marul, maydanoz

Elma, armut, muz (Tok tutar, vitamin deposudur)

Hurma (Doğal enerji kaynağı, iftar ve sahur için idealdir)

Uzun süre tok tutan besinler

Zeytin ve zeytinyağı

Avokado

Kuruyemişler (Fındık, ceviz, badem)

SAHUR MENÜSÜ

1 haşlanmış yumurta

Peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillik

1-2 dilim tam buğday ekmeği

1 kâse yoğurt veya kefir

1 avuç ceviz veya badem

2-3 bardak su

SAHURDA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER HANGİLERİ?

Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler,

Aşırı yağlı ve kızartılmış gıdalar,

Şekerli ve beyaz un içeren besinler,

Fazla çay ve kahve tüketimi gibi şeyler sahurda tüketilmemelidir.