Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 günde 37'ye yükseldi. Küçükçekmece'de ise çıkan haberlere aldırış etmeyen baba ve oğlu, sahte içki nedeniyle hastanelik oldu.

BABA VE OĞLU SAHTE İÇKİ İÇTİLER

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak'ta bir dairede meydana geldi. Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içti. Bir süre sonra Ahmet İnan'ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi.

BABA YOĞUN BAKIMDA, OĞLUNDA GÖRME KAYBI VAR

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, Ali Can İnan'da görme kaybı oluştu. Baba ve oğlunun hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL YAKALANDI

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.