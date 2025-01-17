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Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı

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İstanbul'da 4 günde 37 kişiyi canından eden sahte içki felaketinin ardından bir kötü haber daha geldi. Küçükçekmece'de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan'da ise görme kaybı oluştu.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 günde 37'ye yükseldi. Küçükçekmece'de ise çıkan haberlere aldırış etmeyen baba ve oğlu, sahte içki nedeniyle hastanelik oldu.

BABA VE OĞLU SAHTE İÇKİ İÇTİLER

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak'ta bir dairede meydana geldi. Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içti. Bir süre sonra Ahmet İnan'ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi.

BABA YOĞUN BAKIMDA, OĞLUNDA GÖRME KAYBI VAR

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, Ali Can İnan'da görme kaybı oluştu. Baba ve oğlunun hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL YAKALANDI

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gündem
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇotanak:

sahte olmasını bir kenara bıraktım artık baba oğul karşılıklı içiyor vay be ne hale geldik

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Haber YorumlarıGüray Rıfat oğlu:

Arkadaş ben babamın karşısında sigara icemem millet içki içiyor

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Baba oğul karşılıklı içki içemez mi yorumlar cahilce

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Ben babamın yanında bırak içki sigarayı, bırak ayak ayak üstüne atmayı, bırak atlet şortla gezmeyi, ayaklarımı bile uzatmazdım. Gram umrumda degıl, kendini de oğlunu yakmış

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Haber YorumlarıYALÇIN ARSLANTAŞ:

HARAM ULAN HARAM. HARAMIN UZUCU PAHALISI MI OLUR..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Eyyy Devlet Büyüklerimiz lütfen halkını koru. Zammı basarsan millet köprü altındaki yasa dışı üretilmiş zehire koşar .. Yazıktır günahtır..

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