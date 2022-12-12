Şahsiyet yeni sezon olacak mı ve Şahsiyet 2. sezon ne zaman olduğu merakla araştırılıyor. Başarılı dizi Şahsiyet yeni sezonu ne zaman yayınlanacağı gündeme geliyor. Başrollerde Haluk Bilginer'in rol aldığı Şahsiyet dizisi yeni sezonu ne zaman olduğu merakla bekleniyor. Peki, Şahsiyet yeni sezon olacak mı? Şahsiyet 2. sezon ne zaman?

Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Şahsiyet yeni sezon olacak mı? Şahsiyet 2. sezon ne zaman? soruları gündemdeki yerini koruyor. Şahsiyet yeni sezon olacak mı ve Şahsiyet 2. sezon ne zaman çıkacak merakla bekleniyor. Şahsiyet yeni sezon olacak mı? Şahsiyet 2. sezon ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ŞAHSİYET YENİ SEZON OLACAK MI?

Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren Şahsiyet dizisinin dizisinin yeni sezonu çekiliyor. Kadrosu için çalışmalara başlanan dizi Disney Plus'ta yayınlanacak. Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ŞAHSİYET 2. SEZON NE ZAMAN?

Ay Yapım'ın Puhu'yla ortak çektiği dizi büyük ses getirmiş, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'lı kadrosuyla seyirciye hem görsel, hem de düşünsel anlamda çok kaliteli bir yapım sunmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre efsane dizinin yeni sezonu çekiliyor. Şahsiyet'in devamı Disney Plus'ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor.

ŞAHSİYET'İN KONUSU

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.