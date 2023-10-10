Ünlü Türk dizisi Şahsiyet'in beklenen 2. sezonu ile ilgili merak edilenler artıyor. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ve hangi platformda yayınlanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Şahsiyet 2.sezon ne zaman? Şahsiyet dizisi yeni sezon nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Şahsiyet 2.sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Şahsiyet hangi kanalda yayınlanacak sorgulatılıyor. Peki, Şahsiyet 2.sezon ne zaman? Şahsiyet dizisi yeni sezon nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ŞAHSİYET KONUSU NE?

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

ŞAHSİYET 2.SEZON NE ZAMAN?

Merakla beklenen Şahsiyet dizisinin 2.sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda "Çok Yakında" ifadesi yer alırken 2.sezonu için net bir tarih verilmemiştir.

ŞAHSİYET YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Şahsiyet yeni sezonu dijital platform Gain'de izleyicisiyle buluşacaktır.