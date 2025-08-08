Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Sahipsizler dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sahipsizler dizisinin yeni sezon çekimlerinin, oyuncu ve set ekibinin Ağustos 2025'te bir araya gelmesiyle başlaması planlanıyor. Böylece yeni bölümler için stok oluşturulacak ve dizi beklenen tarihte yayına girebilecek. Peki, Sahipsizler 2. sezon tarihi belli oldu mu? Sahipsizler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SAHİPSİZLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahipsizler yeni sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulis bilgilerine göre dizinin Eylül – Ekim 2025 döneminde yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Bu süreçte dizinin hayranları, Star TV'nin resmi duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor.

SAHİPSİZLER 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

28. bölümle sezon finali yapan Sahipsizler, ilk sezon boyunca yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Yeni sezon öncesi izleyiciler, hem hikâyenin devamını hem de yeni karakterleri merak ediyor. Çekimlerin Ağustos ayında başlamasıyla birlikte yeni sezon fragmanının da Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Bu sayede dizinin tanıtım süreci erkenden başlamış olacak.

SAHİPSİZLER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Pervin engellemeye çalışsa da, Azize ile Devran'ın düğününü yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu heyecana ortak olurken, her birinin hayatında onları mutlu edecek gelişmeler yaşanır. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Meryem, bunun bedelini ödetmek için büyük bir hınç duyar.

Hamiyet'in onu gözden çıkardığını düşünen Yavuz, bu durumun nedeni olarak gördüğü Devran'a çok öfkelidir. Geçmişten bugüne Vahap yüzünden büyük acılar çektiğini düşünen Fırat, intikamını almak için bir plan hazırlar. Azize, Devran ve kardeşler en mutlu günlerini gönüllerince yaşarken, başlarına geleceklerden habersizdir.