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Sahipsizler karakterleri kim?

Sahipsizler karakterleri kim?
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Sahipsizler, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yürüttüğü Sahipsizler oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisi karakterleri kim?

Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı "Sahipsizler" dizisi, ilk bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı Star'da ekrana gelecek. Sahipsizler dizisi karakterleri kim?

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sahipsizler karakterleri kim?

SAHİPSİZLER HANGİ GÜN?

İlk fragmanı yayınlanan ve ekranlara geleceği tarih merak edilen Sahipsizler dizisinin 1. bölümünün tarihi belli oldu. Sahipsizler dizisi 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak.

Sahipsizler karakterleri kim?

SAHİPSİZLER DİZİSİ KARAKTERLERİ KİM?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Karakterler:

Azize (Hazal Subaşı),

Cemo (Kaan Mirac Sezen),

Zeliha (Doğa Bayram),

Fidan (Ece Bağcı),

Samet (Umut Kaplıca)

Balım (Züleyha Yıldız)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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