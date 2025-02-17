Sahipsizler dizisi (Devran) Burak Berkay Akgül kimdir? Burak Berkay Akgül kaç yaşında, nereli?

Sahipsizler dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken Burak Berkay Akgül, kısa süre içerisinde en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Dizinin ekrana gelmesiyle birlikte, Burak Berkay Akgül'ün hayatı, mesleki kariyeri, yaşı ve memleketi hakkında pek çok soru gündeme geldi. Peki, Burak Berkay Akgül kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte, genç oyuncu hakkında merak edilen detaylar…

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül, 27 Ekim 1997 doğumlu olup, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşına rağmen, ekranlarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncu, oyunculuk eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Sahipsizler dizisi Devran

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Akgül, kısa sürede dizi ve sinema sektöründe dikkat çekmiştir.

Profesyonel kariyerinde önemli projelerde yer alan Burak Berkay Akgül, ilk çıkışını "Kanunsuz Topraklar" dizisiyle yapmıştır. Daha sonra çeşitli yapımlarda rol alarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı diziler:

Kanunsuz Topraklar (2021) – Ali Gelik

Sipahi (2022) – Canan

Sahipsizler (2024) – Devran

BURAK BERKAY AKGÜL'ÜN BOYU KAÇ, EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncu 1.80 cm boyunda ve fit bir fiziğe sahiptir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burak Berkay Akgül, şu ana kadar herhangi bir evlilik yapmamıştır.

Burak Berkay Akgül