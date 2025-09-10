Sahipsizler CANLI izle! 10 Eylül Çarşamba Star TV Sahipsizler 28. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dram dolu yaşamına odaklanan dizi, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) hayatta kalma mücadelesini konu ediyor. Her türlü zorluğa rağmen birbirine kenetlenen kardeşler, yaşadıkları acılara rağmen ayakta durmaya çalışıyor. "Sahipsizler son bölüm izle" aramaları bu nedenle yoğun ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler'in son bölümünde, Bala ve Rıfat'ın yıllar önce Mardin'de başlayan aşk hikayesinin gölgesinde büyüyen altı kardeşin İstanbul'daki mücadelesi ekranlara geldi. Anne ve babalarını Yavuz'un intikam baskınıyla kaybeden Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunmak zorunda kaldılar.

Büyük abla Azize, kardeşlerinin annesi ve babası gibi davranarak onların liderliğini üstlendi. Ormandaki güvenli hayatlarından kopup İstanbul'a sürüklenen kardeşler, babalarının güvendiği tek isim olan Aslan'a ulaşmaya çalışırken, karşılarına Haşmet ve oğlu Yusuf çıktı. Şehirdeki her adım onlar için yeni bir sınava dönüştü.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (baş kötü)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının trajik ölümü sonrası hayatta kalma mücadelesi veren altı kardeşin hikayesini anlatıyor. Azize, Zeliha ve Cemo; henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için erkenden büyümek zorunda kalıyor.

Mardin'de masum bir aşkla başlayan hikâye, İstanbul'un acımasız yüzünde kardeşlere türlü sınavlar yaşatıyor. Aile olabilmenin, dayanışmanın ve umudun gücünü ortaya koyan dizi, izleyiciye hem duygusal hem de dramatik anlar sunuyor.

SAHİPSİZLER CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sahipsizler'i Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.