Sahipsizler bu akşam var mı? 23 Nisan Sahipsizler yeni bölüm yayınlanacak mı?

Milli bayramlar ve özel günlerde televizyon kanallarının yayın akışında bazı değişiklikler yaşanabiliyor. Bu nedenle "Sahipsizler bu akşam var mı?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında hızla yükseldi. Star TV izleyicileri, dizinin yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı? 23 Nisan Sahipsizler yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI?

23 Nisan 2025 Çarşamba akşamı Sahipsizler dizisinin yeni bölümü Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizi, saat 20:00'de başlayacak ve 20. bölümüyle ekranlara gelecek.

SAHİPSİZLER KONUSU NEDİR?

Sahipsizler, anne ve babalarını kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan altı kardeşin mücadelesini konu alıyor. Yeni bölümde, Devran, Cemo ve Yusuf'un birlikte geçirecekleri bir gecede aralarındaki buzlar erirken, Haşmet'in de onlara katılmasıyla eğlence doruğa çıkacak. Samet ve Balım'ın okul kampına Devran ve Azize ile birlikte katılması, çocukların Devran'a olan bağını güçlendirecek. Fidan ise Kerem'in evinde onu şaşırtacak bir gerçekle karşılaşacak.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Dizinin yeni bölümünü Star TV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.