Sahipsizler 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Yeni sezona damga vurması beklenen Sahipsizler, yayınladığı dikkat çekici fragmanıyla izleyicilerin ilgisini toplamaya başladı. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin senaryosu; Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı tarafından kaleme alınıyor. Merakla beklenen yeni bölümleriyle gündemden düşmeyen yapım, dramatik anlatımı ve güçlü karakterleriyle sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday. Peki, Sahipsizler 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gece içinde anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri, yaşadıkları acı olayın ardından birbirlerine tutunarak yeniden bir hayat kurmaya çalışıyor. Her biri kendi iç çatışmalarıyla baş ederken, kardeşlik bağları onları ayakta tutan en güçlü unsur haline geliyor. İzleyiciler, " Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (Dizinin baş düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle bir anda yalnız kalan altı kardeşin yaşam mücadelesini konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a sahip çıkmak için erken yaşta büyük sorumluluklar üstleniyor.

Mardin'in sıcak atmosferinde başlayan saf bir aşk hikâyesi, İstanbul'un sert gerçekleriyle sınanırken kardeşlerin kaderini bambaşka bir yöne sürüklüyor. Dizi; aile bağlarını, dayanışmanın gücünü ve umudun her koşulda ayakta kalabileceğini anlatan derin bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 39. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni tanıtımı takip etmek isteyen izleyiciler, dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve yayıncı platformlarını izlemeye devam edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister. Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
