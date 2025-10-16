Sahipsizler 35. bölüm fragmanı izle: Sahipsizler 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Sahipsizler'de düğüm çözülüyor mu, yoksa yeni hesaplar mı açılıyor? Dizinin merakla beklenen 35. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Sahipsizler'de, yeni bölümde neler yaşanacağı sorusu gündemde. Fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı, nereden izlenebileceği ve yeni bölümde izleyiciyi ne gibi sürprizlerin beklediği şimdiden büyük merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAHİPSİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Hikaye Mardin'de, masum bir aşkla başlar; İstanbul ise bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un "Devran yaptı" demesiyle hastanede ortalık karıştı. Polislerin elinden ustaca kaçan Devran, artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti: İntikam savaşı başlamıştı.

Cemo, Yusuf ve Vahap'la yeniden bir araya gelen Devran, hem adını temize çıkarmak hem de Yavuz'a hak ettiği cezayı kendi elleriyle vermek için harekete geçti. Melis'in ortadan kaybolması, Haşmet, Necla ve Remziye'yi paniğe sürükledi. Azize ise kardeşi Zeliha'yı Ayhan Hoca'nın etkisinden kurtarmaya çalışırken, evine sığınan Melis nedeniyle Haşmetlerle uğraşmak zorunda kaldı.

Firuze cephesinde ise Bahar'ın, Taylan'la yurt dışına kaçma planı ortaya çıktı; anne-kız arasındaki ipler iyice gerildi.

SAHİZPSİZLER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Ekranların dikkat çeken yapımlarından "Sahipsizler", her hafta çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yeni bölümleriyle çarşamba günlerinin vazgeçilmezi hâline geldi. Her bölümde artan gerilim ve karakterler arası çatışmalar, seyir zevkini üst seviyeye taşıyor.