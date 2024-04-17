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Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Şahane Hayatım dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Şahane Hayatım yeni ölüm izleme linki var mı?

Şahane Hayatım dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Şahane Hayatım yeni ölüm izleme linki var mı?

Şahane Hayatım SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir cinayetinin tanığını bulmak için beraber hareket eden Şebnem ve Onur şantajcının Didem olduğunu öğrenince şoke olur. Şebnem en yakın arkadaşının kendisine ihanet etmeyeceğini düşünür fakat Onur aynı fikirde değildir. Şebnem ve Onur'un birlikte hareket etmelerinden şüphelenen Mesut, telefonuna gelen gizemli bir mesajla sarsılır. Mesut'un hamlesi olayların seyrini değiştirir. Macit ise Elif'in Şebnem'e olan düşmanlığını öğrenir. Macit ve Elif ittifakı Şebnem için zor günlerin başlangıcı olacaktır. Şebnem içine düştüğü bu cendereden kurtulmak için Mesut'un yardımına ihtiyacı duyar. Mesut bir kez daha Şebnem'e yardım edecek midir?

Şahane Hayatım 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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