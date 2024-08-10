Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağlık Oluversin Gari filmi Muğla ilinin Milas ilçesinde çekilmiştir.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDIR?

Güney, arkeolog olan genç bir adamdır. Bir gün babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenir ve otelin yapımını engellemek için Salihköy'e gider. Otel yapımını durdurmak için çalışmalara başlayan Güney, bu sırada kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Oteli yapmaya kararlı olan Salih, bunun için her türlü usulsüzlüğü yapmaya hazırdır. Ancak onun işleri oğluğunun Salihköy'e gittiğini öğrenmesiyle karışır. Köyde bir antik kent olduğundan şüphelenen ve bunun peşine düşen Güney, bu süreçte kendisini aşkın içinde bulur.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI KİMLER?

Birand Tunca

Aslıhan Malbora

Tuğba Melis Türk

Gürbey İleri

Suat Sungur