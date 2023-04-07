Sağlık Medikal'in kurucusu Engin Ekerbiçer kimdir?

6 Şubat depreminin ardından bölgeye yaptığı yardımlarla gündeme gelen Sağlık Medikal firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Engin Ekerbiçer'in kim olduğu merak konusu. İşte genç girişimci hakkında bilinmeyenler...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da bulunan Sağlık Medikal firması, afetzedeler için ilk günden harekete geçmiş, birçok depremzedenin medikal ürün ihtiyacını karşılamıştı. Yürüme engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye bağışı da yapan firma, yaptığı yardımlarla takdir topladı. Firmanın kurucusunun kim olduğu merak konusu oldu.

DOĞDUĞU YERE YATIRIM YAPTI

Sağlık Medikal firması, 2017 yılında Anada'nın Seyhan ilçesinde kuruldu. Firmanın kurucusu da Seyhanlı genç iş adamı Engin Ekerbiçer. 1 Kasım 1992 doğumlu genç girişimci, lise eğitiminin ardından ticarete atılarak iş hayatına giriş yaptı. Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Ekerbiçer, firmasının ilk fiziki mağazasını da Seyhan'da hizmete soktu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALARDAN

Pandemi sürecinde artan satışlarla birlikte işlerini büyüten Engin Ekerbiçer, Sağlık Medikal'i sektörün en çok tercih edilen markalarından biri haline getirmeyi başardı. Kalite odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Ekerbiçer, markasını önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyor.