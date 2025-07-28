Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı!
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Sağlık çalışanlarının merakla beklediği "Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıtını buldu. 2025 Ocak dönemi için yapılan isteğe bağlı yer değişikliği kurası tamamlandı. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

"İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı" ise yine YHGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. "Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?" sorusuna verilen olumlu yanıt sonrası, binlerce sağlık çalışanı tayin sonuçlarına göre yeni görev yerlerini öğrenmiş oldu. İtiraz süreci ve detaylı bilgilendirmeler yine aynı platformlar üzerinden takip edilebiliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tayin kurası sonuçlar ve yerleşenler listesi de yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI KURA SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ( https://yhgm.saglik.gov.tr/ ) ilan ediliyor.

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