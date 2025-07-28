"İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı" ise yine YHGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. "Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?" sorusuna verilen olumlu yanıt sonrası, binlerce sağlık çalışanı tayin sonuçlarına göre yeni görev yerlerini öğrenmiş oldu. İtiraz süreci ve detaylı bilgilendirmeler yine aynı platformlar üzerinden takip edilebiliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? İller arası tayin sonucu sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tayin kurası sonuçlar ve yerleşenler listesi de yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI KURA SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ( https://yhgm.saglik.gov.tr/ ) ilan ediliyor.

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