SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN 2025 İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı il dışı kura çekimi tamamlandı. 31 Ocak 2025 tarihinde saat 10:30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından sağlık çalışanları, tayin sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında, 2025 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası, bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin isim listesi belirlenirken, sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi nereden yayımlandı? Detaylar haberimizdedir…
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ( https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi ) üzerinden canlı olarak yayınlanmıştır. Adaylar, isim listesine yayımlanan video üzerinden erişebilir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN 2025 İSİM LİSTESİ
Yerleştirme sonuçları, aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ( https://yhgm.saglik.gov.tr/ ) yayımlanacaktır.