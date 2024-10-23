Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Safiye Soyman oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?
Safiye Soyman, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Safiye Soyman kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SAFİYE SOYMAN KİMDİR?
Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.
Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.
Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.
Özel hayatı
Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş insanı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.
Diskografisi
Albümleri
1990: Hesabım Var
1992: Bahse Girerim
1993: Aşk Olsun Sana
1995: Söz Veriyorum
1997: Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
1998: Sevenler Gece Ağlar
2002: Hani Gittin Ya
2004: Birde Benden Dinleyin
2006: Yine Benden Dinleyin
2008: Herkes Dinlesin
2008: İkinci Bahar
2010: Safiye Soyman - İlahiler
2012: Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun
2014: İşte Benim Dünyam
2016: Bir Yorum da Benden
2020: Nerede Kalmıştık
Single'ları
2017: Erik Dalı
2017: Harmadan Gel
2018: Ya Ben Anlatamadum (feat. Faik Öztürk)
2019: İkimiz Bir Fidanız (feat. Faik Öztürk)
2019: Özüme Döndüm Ben
2020: İkimiz Bir Fidanız
2020: İlle de Sen
2020: Merhem
Programlar
2006: Sabahlara Şenlik
2008: Hep Seni Aradım
2012: Safiye & Faik Trende
2014: Pişir Yedir Kazan (Jüri)
2017: Dünya Güzellerim
2018: Demet Akbağ ile Çok Aramızda
2021: Gelinim Mutfakta