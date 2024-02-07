Popüler dizi Safir'in yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi severler, yeni bölüm fragmanını beklemeye devam ediyor. SAFİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI! | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Safir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanı izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaman'ın geleceği için bir karar vermek zorunda olan Feraye, Ateş ile gittikleri davette geceye damga vurur. Ateş ile el ele davete katılmak zorunda kalan Feraye, Yaman ile büyük bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır. Feraye'den gerçekleri duymak isteyen Yaman'ın duydukları ikilinin arasında aşılamaz duvarlara neden olur. Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, yalan söyler. Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kontrolü ele almak isteyen Kamuran Hala, ilk iş olarak Cemile'yi konaktan kovar! Güneş ve Ateş'in arasını bozmak için her şeyi yapan Bade, aşkına karşılık bulamaz. Ateş'in söylediği yalanlardan sonra Feraye ile konuşmak isteyen Güneş, duymak istediği cevapları alır. Ateş'e yapılan silahlı saldırının önüne geçen Gülfem, hayatını kaybeder.