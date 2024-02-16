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Şafak türküsü şarkı sözleri! Şafak türküsü dinle!

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Ahmet Kaya'dan dinlemeye alışı olduğumuz Şafak Türküsünün müziği de Ahmet Kaya'ya aittir. Şafak türküsü dinle! Şafak türküsü şarkı sözleri!

Ahmet Kaya'nın 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümüdür. Albüm ismini, 1986'da idamla yargılanan Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü isimli şiirinden alır. Şafak türküsü şarkı sözleri! Şafak türküsü dinle!

ŞAFAK TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Beni burada arama

Arama anne

Kapıda adımı

Adımı sorma

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Kaç zamandır yüzüm traşlı

Gözlerim şafak bekledim

Uzarken ellerim kulağım kirişte

Ölümü özledim anne

Yaşamak isterken delice

Ah verebilseydim keşke

Yüreği avucunda koşan her bir anneye

Tepeden tırnağa oğula

Ve kıza kesmiş

Bir ülkeye armağan

Düşlerimle sınırsız

Diretmişliğimle genç

Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma

Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk

Pir Sultan'ı düşün anne

Şeyh Bedrettin'i

Börklüce'yi

İnsanları düşün anne

Düşün ki yüreğin sallansın

Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan

Mutlu bir Yusufçuk havalansın

Beni burada arama

Arama anne

Kapıda adımı

Adımı sorma

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

ŞAFAK TÜRKÜSÜ DİNLE

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Ahmet Kaya Haberler

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