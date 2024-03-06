Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Şafak Soy kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kaç yaşında ve nereli?

ŞAFAK SOY KİMDİR?

Şafak Soy, 1963 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, 1982 yılında İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuş ve eğitim hayatına Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam etmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Soy, emekli olduktan sonra Osmanlı Türkmen Derneği Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.,

İş hayatına 1984-1989 yılları arasında Ankara Polisevi Müdürlüğü'nde Resepsiyon Memuru olarak başlayan Soy, 1989-1994 yılları arasında kendi işletmesi olan Toptan Elektronik Eşya Mağazası'nı işletmiştir. 1994-2011 yılları arasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Belko Kömür İdari İşler Müdürü olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu süreçte, Ankara'nın büyükşehir belediye yönetimindeki danışmanlık ve idari görevleriyle tanınmıştır. Şafak Soy 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Erzincan Belediye Başkan Adayıdır.