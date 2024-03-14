Sadık Altunok kimdir? MHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Sadık Altunok kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Sadık Altunok kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sadık Altunok kimdir? MHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Sadık Altunok nereli? Detaylar haberimizdedir…

SADIK ALTUNOK KİMDİR?

Sadık Altunok, 15 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına 1980 yılında Silifke'de başladı ve 1993 yılında Mardin 70. Mekanize Tugayında Komando olarak askerlik görevini tamamladı.

Politikaya olan ilgisiyle 1994 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi kariyerine başladı ve 2000 yılında yönetim kurulunda görev aldı. 2000-2009 yılları arasında ise Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Silifke ve çevresinde 25 yıldır tekstil ve inşaat sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren Sadık Altunok, 1994 yılında evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu.

Sadık Altunok, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.