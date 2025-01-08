Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir?
İş insanı Sadettin Saran'ın suçu nedir ve yasa dışı bahis olayı ne soruları gündemde. Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir?
Sadettin Saran kimdir? Yasa dışı bahis soruşturmasında Saadettin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…
SADETTİN SARAN'IN SUÇU NEDİR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor. Başsavcılık, iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmada, dosyanın seyri gereği yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran için dosyanın mevcut durumu gereği yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
SADETTİN SARAN YASA DIŞI BAHİS OLAYI NEDİR?
Geçtiğimiz günlerde, sahibi olduğu S Sports'ta yayınlanan maçlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiaları üzerine Sadettin Saran'ın ifadesine başvurulmuştu. Saran, gözaltı durumu olmadığını belirterek, maç yayınlarıyla ilgili ifadesinin alındığını açıklamıştı.