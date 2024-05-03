SADE KEK TARİFİ | Sade, kabaran kek tarifi nedir? Kek malzemeleri neler?
Sade ve kabaran bir kek yapmak isteyenler için ideal bir tarif paylaşıldı. Bu tarif, basit malzemeler kullanılarak evde kolayca yapılabilir. Kek yapmanın püf noktaları ve hangi malzemelerin kullanılması gerektiği detaylı olarak anlatılıyor.
Sade kek tarifi merak ediliyor. Özellikle de sade kek, basit malzemelerle yapılan, ancak her lokmasında lezzeti hissedilen bir tarif olarak ön plana çıkar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin seveceği bir sade kek tarifi: SADE KEK TARİFİ | Sade, kabaran kek tarifi nedir? Malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...
Sade Kek Tarifi İçin Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Un ( yaklaşık 2,5 su bardağı kadar)
SADE KEK TARİFİ
- Fırını 180 dereceye ısıtın. Kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.
- Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
- Sıvı malzemeleri (süt ve sıvı yağ) ekleyin ve karıştırın.
- Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
- Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün.
- Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Kürdanı kekin ortasına batırın, çıkan kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.
- Pişen keki fırından alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.