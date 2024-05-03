SADE KEK TARİFİ | Sade, kabaran kek tarifi nedir? Kek malzemeleri neler?

Sade kek tarifi merak ediliyor. Özellikle de sade kek, basit malzemelerle yapılan, ancak her lokmasında lezzeti hissedilen bir tarif olarak ön plana çıkar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin seveceği bir sade kek tarifi: SADE KEK TARİFİ | Sade, kabaran kek tarifi nedir? Malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

Sade Kek Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Un ( yaklaşık 2,5 su bardağı kadar)

SADE KEK TARİFİ