Sadakatsiz 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 54. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 55. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 54. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 23 Mart Çarşamba yayınlanan 53. yeni bölümde Asya, Derin'i çıldırtacak bir hamle yaparak intikam oyununda yine öne geçti!

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır. Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir? Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 54. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, savaşında bir adım daha atıyor!

Asya ve Volkan yemekte konuşmaktadır. Asya, Volkan'a Derin'in ihanet etme olasılığında nasıl tepki vereceğini sorar. Volkan bu konuda nettir. Asya da, planını ilmek ilmek işlemeye devam eder. Bu planlardan haberi olmayan Derin, her şeyi alt üst edecek bir durumun içine düşer.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 55. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 54. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

Haberler.com - Gündem