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Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edileceği duyuruldu. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi. Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi SON DAKİKA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edileceği öğrenildi. Peki, 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edilecek? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi SON DAKİKA!

10-11 TEMMUZ PERŞEMBE SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI

Osman Demir
Osman Demir
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