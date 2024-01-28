Sabiha Gökçen-Riyad seferi yapan uçak, kargo bölümünden gelen "Yardım edin" sesleri üzerine acil iniş yaptı
Türkiye-Suudi Arabistan seferi yapan uçağın seyri esnasında kargo bölümünden "Yardım edin" şeklinde bağırma sesleri duyuldu. Bunun üzerine uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak havalimanında, polis ve ambulans ekipleri eşliğinde bekletiliyor.
Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Uçak havalimanında, polis ve ambulans ekipleri eşliğinde bekletiliyor.