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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi?
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı uçuşları etkileyen hava koşulları, birçok seferin aksamasına yol açtı. Yolcular, uçuş iptalleri ve güncel sefer bilgilerini araştırmaya devam ediyor. İşte, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki son durum ve detaylar…

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava şartları, hava yolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlar iptal mi edildi? sorusu, seyahat planı olan yolcular tarafından merak ediliyor. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal mi edildi? İşte, detaylar...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların düşeceğini ve Çarşamba ile Perşembe günleri İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. AKOM'un duyurusunun ardından bir diğer açıklama ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi?Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuşlar

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ,"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." şeklinde açıklamada bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi?Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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