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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi? (5-6 Şubat)

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal olan uçuşlar hakkında son bilgiler paylaşıldı. Peki, uçuş iptalleri nasıl öğrenilir? İşte güncel bilgiler ve iptal edilen seferler hakkında detaylar…

İstanbul'da 5-6 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu. Hangi uçuşlar iptal edildi? Yolcuların mağduriyet yaşamaması için uçuş bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi? Detaylar haberimizde...

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların yüzde 10 oranında iptal edileceği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi?

SABİHA GÖKÇEN İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYIN

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12°C'ye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8°C seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı %65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Salı günü (04 Şubat) akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8°C düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6°C altına düşerek 1-3°C arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi? (5-6 Şubat)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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