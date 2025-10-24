Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabanoğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şabanoğlu Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şabanoğlu Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şabanoğlu Şaban konusu nedir, Şabanoğlu Şaban oyuncuları kimler ve Şabanoğlu Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kız kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Şaban (Şabanoğlu Şaban) - Kemal Sunal: Saftirik, sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.

• Ramazan - Halit Akçatepe: Şaban'ın en iyi arkadaşı, Şaban'dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.

• Kumandan Hüsamettin - Şener Şen: Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın damadı.

• Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit: Tavuk gibi gıdaklayan, Nazır Paşa'nın kız kardeşi. Kümeste sakladığı elması kaybolmuştur

• Safinaz - Ayşen Gruda: Şaban'a âşık olan, kocası olmayan, Şaban'la evlenmek isteyen Nazır Paşa'nın en küçük kızı.

• Kaptan Yunus - Şevket Altuğ: Konuları çok uzatan, bu yüzden Şaban ve Ramazan'ın başına bela olan Nazır Paşa'nın diğer damadı.

• Selma - Sevda Aktolga: Nazır Paşa'nın evinin hizmetçisidir. Şaban ve Ramazan hem ona, hem de Nigar'a aşıklardır.

• Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe: Tavuk Teyze'nin ağabeyi, Şaban ve Ramazan'a gizli polis görevi vermiştir. Nigar'a vermek için elması çalmıştır.

• Nigar - Ayben Erman: Şarkıcıdır; Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref'dir.

• Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez: Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz; ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar.

• Binnaz - Sevil Üstekin: Hüsamettin'in eski karısı, Nazır Paşa'nın ortanca kızı . Hüsamettin onu Nigar' la aldatıyordu.

• Serbinaz - Güler Ökten: Nazır Paşa'nın en büyük kızıdır . Üstelik Kaptan Yunus' un eşidir. Ramazan'a elması Binnaz'ın çaldığını söylemiştir. O yüzden Binnaz ona çok kızmıştır. Üstelik dedikoducudur.

• Neşet - Necdet Yakın: Nazır Paşa'nın kardeşi. Gözleri çok zayıf görür ve etraftaki kadınları sürekli taciz eder. Ayrıca kendisi Selma'ya aşıktır.

• Sünnetçi Sunullah Canyakmaz - İhsan Yüce: Şaban'ı sünnet etmesi için çağırılan sünnetçi.

• Eşref'in adamı - Tevfik Şen

• Polis - Ergin Orbey: Şaban tarafından kazara öldürüldü.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Sadık Şendil'in senaristliğini yaptığı film Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir.

Film, 1977 yılında izleyiciyle buluştu