Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şabaniye filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şabaniye konusu, özeti ve Şabaniye oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şabaniye filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şabaniyef ilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şabaniye filmini izleyecek olanların merak ettiği Şabaniyekonusu nedir, Şabaniye oyuncuları kimler ve Şabaniye özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.
ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Turgut Boralı - Dursun
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Salih Eskici - Remo
Celal Yonat - Kahya
Günay Güner - Kiralık Kavgacı
Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı
İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Nermin Denizci - Assolist
Nezahat Tanyeri -
Orhan Aksoy - Konuk "Rejisör"
Kartal Tibet - Konuk "Jön"