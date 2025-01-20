Üye Girişi
Haberler
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli

Şaban Pabucu Yarım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şaban Pabucu Yarım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Şaban Pabucu Yarım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şaban Pabucu Yarım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şaban Pabucu Yarım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şaban Pabucu Yarım konusu, özeti ve Şaban Pabucu Yarım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şaban Pabucu Yarım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şaban Pabucu Yarım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şaban Pabucu Yarım filmini izleyecek olanların merak ettiği Şaban Pabucu Yarım konusu nedir, Şaban Pabucu Yarım oyuncuları kimler ve Şaban Pabucu Yarım özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahalleli tarafından çok sevilen Adile Teyze, ömrünü çocuklara adamıştır. Yeğeni Şaban ve arkadaşları ile birlikte sahibi olduğu oyun parkında tüm zamanını çocuklarla geçirir. Haydar adındaki bir iş adamı ise içinde parkın da olduğu büyük bir araziye lüks binalar yapmak istemektedir. İnsanların evlerine ve çocukların oyun alanlarına göz diken Haydar'ı ikna etmeye çalışan Adile Teyze ve Şaban ne yapsa da bir sonuca ulaşamaz. Yıkımı engellemek için zorlu bir mücadeleye girişen mahalle halkının Haydar'a bir sürprizi olacaktır.

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Adile Naşit, Adile Teyze rolüyle yıllar boyu hafızalarda yer etmiştir. Diğer oyuncular arasında Halit Akçatepe, Fulya Özcan, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç, Sırrı Elitaş ve daha pek çok değerli isim yer alıyor.

Film, İstanbul'un Çamlıca ve Beylikdüzü semtlerinde gerçekleştirilen sahneleriyle öne çıkmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
img

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı
img

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.