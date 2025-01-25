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Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?

Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?
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Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır ve 2025 yılı Şaban ayı hangi güne denk geliyor soruları merak ediliyor. Şaban ayı oruç tutulur mu ve nasıl niyet edilir soruları araştırılıyor. Peki, Şaban ayı tarihi ne zaman?

Şaban ayında oruç tutmak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından teşvik edilmiştir. 1 Ocak itibarıyla başlayan mübarek üç aylar, İslam dünyasında coşkuyla karşılandı. Recep ayını yaşadığımız bu günlerde, Şaban ayının başlangıç tarihi de pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizdedir…

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır ve 2025 yılında 31 Ocak Cuma günü başlayacaktır.

Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?

ŞABAN AYI İBADETLERİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz, Şaban ayında bolca oruç tutmuş ve bu ibadeti ümmetine de önererek teşvik etmiştir.

Günahlardan arınmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek için Şaban ayı, müminler için kıymetli bir zaman dilimidir.

Bu ayda, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek büyük sevap olarak kabul edilir ve sıkça yapılması tavsiye edilir.

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi huzur bulmak ve sevap kazanmak için bu ay oldukça değerlidir.

Şaban ayı ne zaman 2025? Şaban ayı kaç gün oruç tutulur, nasıl niyet edilir?

ŞABAN AYI KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Recep ve Şaban aylarının oruçlu geçirilip Ramazan ayıyla birleştirilmesi, halk arasında "üç aylar orucu" olarak adlandırılmaktadır. Ancak, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bu iki ayı birleştirerek kesintisiz oruç tuttuğuna ya da üç ayları tamamen oruçlu geçirdiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Resûlullah'ın (s.a.v.) Şaban ayında diğer aylara kıyasla daha çok oruç tuttuğu ve bazen bu ayın tamamını oruçlu geçirdiği rivayet edilmiştir. Bununla birlikte, hadis kaynaklarında "üç aylar orucu" adıyla anılan özel bir oruç yer almamaktadır.

Recep ve Şaban aylarını, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun olarak oruçla değerlendirebilir ve bu ayları Ramazan'a bir hazırlık dönemi olarak görebiliriz. Kaza oruçları olanlar, bu mübarek günlerde oruçlarını tamamlamaya niyet edebilir. Kaza orucu olmayanlar ise özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri gibi Allah'a amellerin sunulduğu zamanlarda ya da hicrî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde nafile oruç tutabilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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