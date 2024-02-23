SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN CANLI İZLE araştırılıyor. Sabah kuşağının en sevilen programlarından biri olan Seda Sayan Sabahın Sultanı izleyiciyi her sabah saat 09:45'te Star Tv ekranlarına kitliyor. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan ise izleyicinin ekranlarda görmekten mutlu olduğu bir isim. İşte SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN CANLI İZLE: 23 Şubat Cuma günü Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölüm Full HD İZLE!

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN CANLI İZLE

Sabahın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün sabah saat 09:45 'de Star TV'de başlıyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan Canlı yayın Star Tv resmi internet sitesi üzerinden izlenebilmektedir. Buna göre Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölüm Full HD izlemek isteyenler Star Tv resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN HANGİ KANALDA?

Sabahın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün sabah saat 10.00'da Star TV'de başlıyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni bölümlerinde yer alacak. Türkiye'nin en güvenilir ismi Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran "Sabahın Sultanı Seda Sayan" yeni sezonuyla hafta içi her gün canlı yayınla 10:00 'da Star'da!

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer 30 Aralık 1962 İstanbul, bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu. Son olarak, Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunuyor.