Saatler geri mi alınacak? (2025) Türkiye'de saatler geri alınacak mı, ne zaman geri alınıyor?

Saatler geri mi alınacak? Sonbaharın gelişiyle birlikte, günlerin kısalması ve havaların erken kararması vatandaşların dikkatini yeniden saat uygulamasına çevirdi. Özellikle Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçilecek tarihler açıklanırken, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati sistemi, Türkiye'de 2016 yılında kalıcı hale getirildi. 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ekim 2016'da saatlerin geri alınması uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Böylece Türkiye yıl boyunca aynı saat diliminde kalmaya başladı. Ülke genelinde saatler artık ileri ya da geri alınmıyor ve Türkiye, sabit olarak UTC+3 zaman diliminde yer alıyor.

2025 yılı itibarıyla söz konusu karar geçerliliğini koruyor. Türkiye'de herhangi bir kış saati geçişi planlanmıyor. Bu nedenle yıl boyunca aynı saat kullanılmaya devam edilecek. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesiyle birlikte, Türkiye'de saat farkı Avrupa ülkeleriyle dönemsel olarak değişiklik gösteriyor.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINIYOR?

Avrupa ülkelerinde her yıl kış mevsimine geçilirken saatler bir saat geri alınıyor. Bu uygulama, 2025 yılında 26 Ekim Pazar gecesi 03.00'te yapılacak. Yaz saati uygulamasına geçiş ise her yıl Mart ayının son Pazar günü gerçekleşiyor. 2025 yılı için Avrupa'da saatler 30 Mart 2025 tarihinde ileri alınmıştı. Aynı yılın Ekim ayında ise kış saati uygulamasıyla saatler yeniden geri alınacak.

Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de kış saati geçişi Kasım ayının ilk Pazar günü uygulanıyor. 2025 yılında bu değişiklik 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak. Böylece Avrupa ve ABD'de yaşayanlar için gün doğumu ve batışı saatleri kış koşullarına göre yeniden ayarlanmış olacak.