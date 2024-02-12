Birçok kişi Saadet Şen'in kim olduğunu merak ediyor. Saadet Şen'in ne iş yaptığı, kaç yaşında olduğu en çok araştırılanlar arasında. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde uzman koçluk yapan Saadet Şen, bireysel eğitimlerine de devam ediyor. Peki, Saadet Şen kimdir? Saadet Şen kaç yaşında, nereli?

SAADET ŞEN KİMDİR?

Saadet S¸en, Türkiye'nin ilk kadın Motivasyon Konuşmacısı olarak tanınan bir dönüşüm lideridir. Zihinsel engelleri aşmak, potansiyeli zirveye taşımak ve hayatın dönüşümlerle dolu olduğunu kanıtlamak için tutkulu bir yolculuğa çıkan Saadet S¸en, 20 yılı aşkın süredir liderlerden, sporculardan, CEO'lardan, girişimcilere ve saygın kurumlara kadar geniş bir kitleye hitap etmektedir.