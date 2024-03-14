Saadet Partisi Yomra adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Yomra belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yomra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Yomra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yomra Belediye Başkan Adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET SALİH KALAYCI KİMDİR?

Ahmet Salih Kalaycı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yomra belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YOMRA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yomra adayı belli oldu. Saadet Partisi Yomra Belediye Başkan Adayı Ahmet Salih Kalaycı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.